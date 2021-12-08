В Украине изменили правила карантина: полный список ограничений

В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Опубликован полный список ограничений в “желтой” и “красной” зонах
Какие новые ограничения начали действовать в стране NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.
“Желтая” зона
Запрещено:
- работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из документов:
- “желтый” COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительны 30 дней);
- “зеленый” COVID-сертификат (действующий 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВООЗ (действующий 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).
Срок действия “желтого” сертификата уменьшили до 30 дней. Раньше он был действителен 120 дней.
“Красная” зона
Запрещается:
- функционирование заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- Занятия в учреждениях образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- функционирование ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- функционирование непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Для всех зон
Действующими для любых уровней эпидопасности остаются такие нормы:
- работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Новые карантинные ограничения для учреждений образования: что изменилось