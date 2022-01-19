Работодателям в Украине хотят запретить трудоустройство сотрудников в штат как ФЛП. В таком случае они больше не смогут уклоняться от налогов

Если оформлять сотрудника в штат, то работодателю нужно платить 22% ЕСВ и 19,5% военного сбора и НДФЛ, а ФЛП платят только 5% налога с зарплаты.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что правительство на уровне законодательства делает все для детенизации доходов и уплаты налогов в казну. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Ограничить возможность трудоустройства в компаниях ФЛП третьей группы, предоставляющих услуги – один из шагов в этом направлении. Речь идет о тех работодателях, кто не хочет платить налоги и оформляет своих сотрудников как “зарплатные ФЛП”.

ФЛП третьей группы по закону могут предоставлять услуги практически во всех сферах деятельности. Также предоставлять их не только населению, но и юрлицам, в том числе зарубежным.

Эта группа предпринимателей имеет максимальный доход, ограниченный 7 млн ​​грн, а количество работников не ограничено. Подавать налоговую отчетность ФЛП третьей группы обязаны один раз в квартал и в течение 40 дней после завершения отчетного периода.

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