Украинцы, которые оформили пенсии по возрасту и после этого продолжили работу, часто сталкиваются с проблемой некорректного начисления размера пенсии

В Пенсионном фонде занижают заслуженный размер выплат при перерасчете пенсии по стажу и зарплате за период, отработанный после выхода гражданами на пенсию. В частности, в редакцию “На Пенсии” обратился мужчина, которому неправильно перечислили его пенсию в сентябре 2010 года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Суть проблемы в том, что при пересчете пенсии была учтена средняя зарплата по стране за 2007 год (1197,91 грн), то есть учитываемая до пересчета.

Пенсионер считает, что при пересчете должны были применить текущую среднюю зарплату по стране (1650,43 грн) за 2009 год, то есть за год, предшествующий году очередного пересчета.

Этот вид перерасчета пенсии регулируется частью 4 статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” от 1 января 2004 года.

В редакции настоящей статьи по состоянию на сентябрь 2010 года сказано, что если человек отработал два года с момента последнего перерасчета или по назначению пенсии, то перерасчет производится с учетом средней зарплаты по стране за год, предшествующий году такого перерасчета.

Это значит, что пенсионеру в Пенсионном фонде неправильно перечислили выплаты, недосчитав определенную сумму. Таких, как он, по Украине, может быть тысячи.

Индексация в марте: кому увеличат пенсионные выплаты