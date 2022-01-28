Украинцам продолжат выдавать бумажные больничные на равных с электронными. Это возможно только в исключительных случаях

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Апостроф.

Так, согласно проекту приказа “О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава”, до 1 мая 2022 года в отношении МВТН и электронных больничных листовки продолжат выдавать в четырех исключительных случаях.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

необходимо продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был издан в бумажной форме до 1 октября 2021 г.;

истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения. А при ее отсутствии – главный врач заведения;

происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении;

возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности к устранению таких проблем.

Отмечается, что факт не подключения здравоохранения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

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