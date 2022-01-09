В Украине цена на землю занижена в десятки раз по сравнению с большинством европейских государств

Во многих странах цена гектара селькозозяйственной земли стартует с 10 тысяч евро, а в некоторых доходит и до сотни тысяч в евровалюте. В то же время, в Украине сейчас средняя стоимость одного гектара пахотной земли составляет 1,5-1,7 тысячи долларов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Статистическая организация Еврокомиссии опубликовала цены на землю сельхозназначения.

В частности, максимальная цена на землю по данным Еврокомиссии зафиксирована на Канарских островах, которые принадлежат Испании. Гектар тамошней земли в 2020 году стоил в среднем более 120 тысяч долларов.

Очень дорогая земля также в Нидерландах. Там даже минимальна стоимость гектара составляет порядка 54 тысяч евро. При этом максимальная цена за гектар равно около 104 тысяч евро. А средняя стоимость гектара пахоты составляет почти 70 тысяч в евровалюте.

Также высокая средняя стоимость земли в Люксембурге, Италии, Ирландии и Словении. Во всех этих странах средняя цена на землю выше 20 тысяч евро. Самая низкая минимальная стоимость гектара земли среди стран Евросоюза зафиксирована в Болгарии – немногим более 2 тысяч евро.

Таким образом, во всех странах Евросоюза цена на землю сельскохозяйственного назначения выше, чем в Украине. Причем – гораздо выше.

В 2022 году земля в Украине ощутимо подорожает – сколько будет стоить гектар

В каких странах украинцам платят больше всего: условия и зарплаты

10 странных запретов для туристов в разных странах