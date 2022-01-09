С 30 декабря в Украине ввели государственное регулирование стоимости социальных продуктов. При этом в торговой сети изменились цены на подсолнечное масло

Стоимость этого продукта снизилась, но пока незначительно. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В прошлом году подсолнечное масло оказалось среди рекордсменов по росту цены. Если эта тенденция не изменится, то уже к середине нынешнего года, стоимость литра подсолнечного масла достигнет 100 гривен и выше. Однако его внесли в перечень социальных продуктов. Цены на них подлежат государственному регулированию. И уже первая неделя госрегулирования принесла свои плоды.

Цены на подсолнечное масло в крупных столичных торговых сетях снизились. Под мониторинг попала стоимость этого продукта в супермаркетах Ашан, Metro и Novus.

Так, рафинированное масло “Олейна” 8 января в среднем стоило 56,36 гривны, тогда как в еще 4 января средняя цена на него была 59,30 гривны. То есть, тенденция к снижению стоимости очевидна.

Цена на подсолнечное масло марки “Щедрый дар” тоже снизилась. Правда, не так существенно. Так, в конце прошлого года оно в среднем продавалось за 55,76 гривны, а на 8 января его стоимость составила 54,70 гривны.

Как работает метод государственного регулирования цен?

С началом госрегулирования поставщики обязаны заранее уведомлять Госпродпотребслужбу о намечающемся подорожании продукта.

Если намерены повысить его цену на 5-10%, то уведомить об этом нужно не позже, чем за три дня. Если цену на продукт хотят повысить до 15%, то сообщить об этом нужно не позже чем за 14 дней до повышения. Ну, а если поставщик вообще намерен взвинтить цену более чем на 15%, то он должен сообщить об этом не позже, чем за месяц.

В Украине будет расти цена на сахар – на сколько подорожает продукт