В Украине будут лишать субсидии безработных граждан

В Министерстве социальной политики заявили, что не будут платить за коммуналку некоторым категориям граждан. Это касается тех, кто сидит дома без работы. Безработных граждан, которые не пройдут соответствующей проверки будут лишать субсидии

Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала, какие категории безработных граждан не могут рассчитывать на помощь государства на оплату услуг ЖКХ. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

“Если трудоспособный человек старше 18 лет просто не хочет искать работу, учиться или работать, то, безусловно, платить за коммунальные услуги общество не будет”, – заявила Лазебная.

Если человек докажет, что активно ищет работу и зарегистрирован в центре занятости, то он может оформить получение субсидии, поскольку является неработающим по уважительным причинам.

Также неработающие граждане, которые не могут выполнять трудовые обязанности по болезни, уходу за новорожденным или недавно усыновленным ребенком или другим жизненным обстоятельствам, могут рассчитывать на субсидию.

Совершеннолетние украинцы трудоспособного возраста, которые нигде не учатся и не работают, не состоят на учете в центре занятости, субсидию, согласно украинскому законодательству, получать не имеют права.

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