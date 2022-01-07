В Украине будет расти цена на сахар – на сколько подорожает продукт

В Украине цена на сахар будет повышаться. На сегодняшний день нет никакой предпосылки для ее снижения или хотя бы стабилизации. Следовательно, она станет выше

Специалисты прогнозируют, по меньшей мере, 20-процентное подорожание этого продукта в течение текущего года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В прошлом году сахар стал одним из лидеров по темпам подорожания. Его стоимость в начале 2021 составила 13,1 гривны. Уже к концу года выросла до 25,4. Нетрудно подсчитать, что за десять месяцев 2021 года (с января по октябрь) стоимость сахара стала выше на 65,6%.

Наступивший год, к сожалению, не остановит процесс роста цен на продукты и, в частности, цены на сахар. Об этом говорят специалисты. Ведь в пользу роста стоимости сахара и продолжающийся уже второй год подряд мировой тренд и внутренние украинские факторы, которые не дают ценам на сахар хотя бы остановиться на том, что есть.

То, что сахар на мировом рынке будет дорожать и дальше, стало очевидным еще в августе прошлого года. Тогда в Южном полушарии внезапно ударили морозы. Они уничтожили значительную часть урожая сахарного тростника в Бразилии. А ведь именно эта страна является основным поставщиком сахара на мировой рынок.

В Украине, несмотря на неплохой урожай сахарной свеклы в прошлом году, себестоимость производства сахара все равно растет. Главный фактор, толкающий ее вверх – стоимость энергоносителей. Ведь для сахароварения нужно немало энергоресурса. Кроме того, растет также стоимость минудобрений, средств защиты растений, металлопроката. Все это по совокупности, не дает ценам на сахар останавливаться.

“Рост цен на сахар будет поддерживать не только мировой тренд цен, но и пиковые уровни цен энергоносителей”, – считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

На сколько вырастет цена

Следовательно, по прогнозам специалистов, в этом году цена на сахар вырастет еще как минимум на 20%.

Правда, украинское правительство включило сахар в список социальных продуктов. На такие продукты власти намерены контролировать цены. Торговая наценка на них должна составлять не ниже 5 и не выше 15% цены, по которой этот продукт отпускает производитель. Но ведь это не значит, что даже с такой скромной наценкой цена на сахар будет низкой. Ведь при такой стоимости энергоносителей как сейчас цена низкой быть не может.