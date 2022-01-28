Столичная маркетинговая компания BDC Consulting опубликовала новую вакансию – ищут “помощника по юмору”. Человек должен за зарплату смеяться над всеми шутками руководителя

В Киеве ищут человека, который будет смеяться над всеми шутками босса за деньги. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте «Дивосвит»

Вакансия, появившаяся на одном из порталов поиска работы, называется CEO Joke Assistant.

В описании вакансии указано, что CEO компании – человек “с потрясающим чувством юмора”, по крайней мере, так он сам говорит.

“Наш руководитель сильно волнуется, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым бременем на культуру компании, а также бонусный фонд, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя” , – идет описание.

В обязанности нового работника будет входить:

Мониторить и быстро реагировать на шутки CEO в общем чате в Телеграмме и Слаке.

Громко смеяться в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах.

Принимая во внимание любовь к СЕО криптовалют, вы должны уметь поддержать разговор на любую из следующих тем: мир крипты, мир до крипты, мир после крипты.

С энтузиазмом поддерживать другие творческие инициативы СЕО независимо от качества идей.

Активно расширять группу сотрудников, лояльную к юмору СЕО.

Одно из главных требований к кандидату – звонкий заразительный смех, который нужно записать и отправить образец для прослушивания.

“Внимание! Ваша должность будет официально звучать как “менеджер по инновациям”, и никто в компании, включая СЕО, не должен догадываться о вашей настоящей функции. Подписание NDA с ​​большими штрафами является обязательным”, – указали работодатели.

Вакансия была опубликована еще 12 января, однако в сети на нее обратили внимание только сейчас. Учитывая, что ее опубликовала компания, занимающаяся маркетингом и PR, не исключено, что это определенный рекламный ход. Или просто сотрудники решили подшутить над своим СЕО.

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