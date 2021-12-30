Кабинет министров во время заседания 29 декабря утвердил порядок, согласно с которым будут вводить запрет или ограничения на выбор места пребывания гражданами в случае введения военного положения в Украине

В Кабмине отметили, что ограничение на передвижение граждан в условиях военного положение допускается Конституцией Украины и рядом других законов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте delo.ua

“Проект постановления разработан с целью определения механизма реализации мероприятий по установлению военным командованием вместе с военными запрета или ограничения на выбор места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предусматривает, что ограничение на передвижение должно сопровождаться обоснованием необходимости такого решения.

Кроме того, нужно будет указывать сроки введения запрета или ограничения на выбор места жительства лиц и составить список граждан, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания.

Населенные пункты, в которых вводится такой запрет, тоже должны будут объявлять заранее.

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