В случае неуплаты долга за коммуналку могут конфисковать жилье

Украинцы ежегодно накапливают все большие долги за коммуналку. За неуплату долга у граждан могут конфисковать жилье. Даже если оно единственное

Долги за коммуналку растут, словно снежный ком. С каждым годом их становится все больше. Много людей не платят потому, что не имеют возможности своевременно рассчитываться за коммунальные услуги. Но есть и немало таких семей, которые могут платить, однако не спешат это делать. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Особенно большие суммы украинцы сейчас задолжали за тепло и горячую воду. Причем с каждым годом они растут. Эксперты подсчитали: если разбить суммарный долг граждан за тепло и горячую воду на все украинские семьи, то получится по 4 тысячи на каждую семью.

Для злостных должников законом предусмотрены взыскания: от самых легких до самого трудного – конфискации жилья. Причем закон позволяет конфисковывать жилье, даже если оно единственное.

В отношении граждан, имеющих долги за коммуналку, закон предусматривает такие наказания:

Начисление пени на сумму неуплаченного долга. Причем ее начинают начислять сразу на следующий день после крайнего срока платы за предыдущий месяц.

Судебное решение о принудительном взыскании долга за коммуналку. Причем присутствие ответчика, то есть должника, в суде совсем не обязательно. Должнику могут арестовать банковскую карту, а также отключить коммунальную услугу, за которую он не заплатил.

У злостных должников могут конфисковать жилье. Конфискация жилья предусмотрена при сумме долга, превышающей 120 тысяч гривен. Должников просто выселяют из конфискованной квартиры и выставляют ее на продажу. После продажи жилья, и компенсации всех долгов его владельцы получат на руки остальное.

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