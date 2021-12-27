В 2022 году обещают повысить пенсии некоторым категориям граждан. Этого показателя Министерство социальной политики планирует добиться при помощи внедрения доплат для людей старше 70 лет

Министерство социальной политики Украины намерено в 2022 году повысить пенсии определенным категориям пенсионеров. В некоторых случаях рост выплат составит 83%. Об этом написала глава ведомства Марина Лазебная. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Фокус.

Министр напомнила, что в 2020 году была введена ежемесячная доплата для людей старше 80 лет в размере 500 гривен. С октября 2021 года доплаты по 400 гривен получают граждане от 75 до 80 лет. Согласно плану министерства, в октябре следующего года ежемесячные выплаты в 300 гривен начнут получать люди старше 70 лет .Таких граждан в стране проживает около 4 миллионов.

Так, по словам Лазебной, в следующем году повышение пенсий будет происходить по следующему графику:

с января — повышение пенсий людям с инвалидностью, полученной в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

март – индексация пенсий;

апрель – перерасчет пенсий для работающих пенсионеров;

июль, октябрь, декабрь — повышение пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы;

с октября — введение доплат для пенсионеров старше 70 лет.

Как утверждает министр, в следующем году средняя пенсия будет составлять 4 533 гривны. А с октября 2022 года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, которые имеют полный страховой стаж, составит 3 тысячи гривен.

“Поэтому минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% — с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее средней”, — написала Лазебная.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что получать высокие пенсии украинцы смогут только после внедрения обязательной накопительной пенсии. Тот факт, что она не была введена ранее, глава правительства назвал “преступлением”.

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