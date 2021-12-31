Со следующего года пенсия станет недоступна для многих украинцев в 60 и даже в 65 лет. Почему не все смогут уйти на пенсию?

Это связано с изменившимися требованиями к страховому стажу. Они станут жестче, чем были до этого. Таким образом, такой продолжительности страхового стажа, которой было достаточно для выхода на пенсию в 2021 году, в 2022 может не хватить. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В следующем году украинцам будут выплачивать более высокие пенсии, чем в нынешнем. В Минсоцполитики в течение года обещают 12 этапов повышения пенсий, которыми будут охвачены все, без исключения, граждане пенсионного возраста. Однако при этом получить право на пенсию в 2022 году будет сложнее, чем в 2021 году.

В этом году достаточно было иметь 28 лет страхового стажа, чтобы получить право выйти на пенсию в 60 лет. Однако со следующего года право на заслуженный отдых будут иметь только граждане, имеющие 29 лет страхового стажа.

Впрочем, в 2022 году можно будет выйти на пенсию и с меньшим стажем. Но только если вам исполнится 63 года, а не 60. Право выйти на пенсию в 63 года получат украинцы, которые в 2022 году будут иметь от 19 до 29 лет страхового стажа (В этом году было от 18 до 28).

Но это еще не все. Даже, не набрав 19 лет страхового стажа, в следующем году можно будет уйти на пенсию в 65 лет. Для 65-летних обязательное требование по стажу составит от 15 до 19 лет.

Ну а тем, кто не имеет и 15 лет стажа, пенсия не положена. Они могут довольствоваться только социальной помощью, максимальный размер которой может быть равен прожиточному минимуму.

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