Государственный ПриватБанк и международная платежная система IntelExpress запустили новый сервис, который позволит осуществлять прямые денежные переводы в Украину

Согласно сообщению пресс-службы Приватбанка, новый сервис избавит украинцев от необходимости искать каналы самообслуживания или посещать отделение, чтобы получить средства. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Прямые международные денежные переводы IntelExpress в иностранной валюте (евро или доллар США) можно осуществить на счет или карту Приватбанка с любой точки мира.

Для перевода средств необходимо знать только номер карты Приватбанка получателя или номер счета в формате IBAN. Кроме того, необходимо правильно указать фамилию и имя получателя.

Новый сервис Приватбанка будет полезным прежде всего работникам, которые перечисляют родным и близким заработанные средства из-за рубежа.

Международная платежная система IntelExpress стала новым направлением сотрудничества одного из крупнейших украинских банков. Клиенты Приватбанка могут получать и отправлять денежные переводы Western Union; PrivatMoney; MoneyGram; RIA; Sigue, и Meest Welsend – только получение.

Глава дирекции розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко отметил, что сотрудничество финучреждения с IntelExpress сделает международные переводы для украинцев еще более простыми и комфортными.

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