В приложении «Дия» появится новая функция – опрос и петиции

Министерство цифровой трансформации официально анонсировало запуск специализированной услуги в приложении “Дия”. Когда появится новая функция?

“Дия” запускает функцию опросов и петиций. Об этом заявил в своей прямой трансляции в Telegram-канале вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте UA-NEWS.

Он отметил, что около 14 млн пользователей «Дия» смогут принять участие в этом опросе.

Федоров также уточнил, что они запускают электронные петиции, с помощью которых граждане напрямую смогут обращаться к мэру.

Вы, например, хотите решить вопросы ям на дороге родной улицы, создаете петицию, собираете несколько тысяч голосов в Дие от своей общины. И тогда городской голова по закону обязан лично ответить на вашу петицию»

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