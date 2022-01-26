В платежках украинцев появился еще один коммунальный тариф: вводится абонплата за отопление

Эту сумму будут платить все, кто пользуется централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Введение такой абонплаты предусмотрено законами Украины “О жилищно-коммунальных услугах” и “О коммерческом учете коммунальных услуг”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Ранее такой платеж был предусмотрен только в Киеве. Однако с 1 декабря 2021 его начали внедрять и в других городах.

Абонплата за отопление рассчитана на следующие расходы:

расходы исполнителя, связанные с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги;

осуществление распределения объема потребленных услуг между потребителями;

начисление и взимание платы за потребленные коммунальные услуги;

обслуживание и замена узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (при их наличии в здании потребителя);

выполнение других функций, связанных с обслуживанием исполнителем абонентов по индивидуальным договорам (кроме обслуживания и текущего ремонта внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотвода и снабжения горячей водой).

Украинцы оплачивали эти услуги и раньше, но они были заверстаны в тариф на отопление. Однако после изменений в законах они были выделены в отдельный платеж. При этом начисление взносов на обслуживание и смену счетчиков коммерческого учета отменено.

Размер абонплаты за отопление будет рассчитываться по формуле:

2 х ПМ х 2,58 х 0,15 х К,

где: ПМ – это прожиточный минимум; 2,58 – среднее количество людей в семье; 0,15 – средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода; К – коэффициент (для отопления и воды он равен 0,019).

Размеры абонлата за отопление и горячую воду в расчете на одного абонента появились на сайтах местных предприятий ТКЭ, осуществляющих обслуживание жителей того или иного региона.

В информации также говорится, что размер абонплаты не зависит от объема потребленных коммунальных услуг. Как видно из формулы, он будет изменяться только с ростом прожиточного минимума в стране. Этот коммунальный тариф будет выставляться и оплачиваться ежемесячно.

В феврале потребители получат платежки на воду с новыми ценами