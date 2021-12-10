В «оранжевую» зону вошла еще одна область

В оранжевую зону перешла еще одна область. “Желтых” регионов стало меньше – 13

Список областей карантинных зонах по состоянию на сегодня, 10 декабря. Сообщает сайт 24 здоровье, передает NNS

“Желтая” зона является самой крупной по состоянию на сегодня. Впрочем, она сократилась, теперь здесь Киев и 12 областей.

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

Красная зона осталась без изменений. В этой зоне 10 регионов:

Винницкая,

Волынская

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Оранжевая зона расширилась вдвое. Теперь в нее входят две области:

Донецкая,

Одесская.

Новые правила карантина с 6 декабря: какие будут ограничения в различных зонах