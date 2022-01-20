В определенные дни недели в Укрзализныце можно будет купить билеты со скидкой

Украинцы могут существенно сэкономить на покупке билетов на ж/д транспорт в Укрзалізниці. Это возможно, если бронировать их не только заранее, но и в определенные дни недели

В Укрзалізниці установили график продажи билетов, когда будут действовать повышенные или пониженные тарифы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Конечно, если человек решил ехать в последний момент и отправился за покупкой билета на пассажирский поезд в день его отправления, то дни недели уже не играют роли. А вот для тех, кто заранее планирует свои поездки, “Укрзалізниця” подготовила приятные “бонусы”.

“Дешевые” дни в Укрзалізниці, когда билеты продают со скидкой в ​​10% – это вторник и среда. Украинцам, желающим сэкономить на проезде, стоит задуматься над покупкой билетов на любую дату именно в эти дни недели.

По пятницам и воскресеньям покупка билетов на поезда Укрзалізниці стоят дороже на 10%. Чтобы не переплачивать существенную сумму, лучше в эти дни билеты не покупать. К тому же именно по пятницам и воскресеньям фиксируются самые длинные очереди за билетами в кассы железнодорожных вокзалов.

По понедельникам, четвергам и субботам на покупку билетов в любом направлении будет действовать базовый тариф без изменений. Бронирование билетов в эти дни не позволит сэкономить, но и не потребует переплат.

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