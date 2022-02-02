В марте из магазинов исчезнут популярные пластиковые пакеты?

В Украине вступило в силу правительственное постановление по реализации в торговых сетях пластиковых пакетов. С марта под запрет попадут еще некоторые популярные пластиковые пакеты

После 8 марта 2022 украинским потребителям придется искать альтернативу привычным и очень популярным пакетам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

С 9 марта 2022 года в Украину под запрет попадает распространение тонких пакетов “маек” с ручками. Речь идет о сверхтонких пакетах, толщина стенок которых менее 15 микрометров. А также тонких пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрометров и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Запрет пока не затронул первичную упаковку для мяса, рыбы, сыпучих продуктов. Однако с 1 января 2023 г. они также будут запрещены.

Производителям свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и т.д. придется до конца 2022 года внедрить альтернативную первичную упаковку, которая будет использоваться вместо запрещенных сверхтонких пластиковых пакетов.

Запреты пока не относятся к крупным и плотным пластиковым пакетам, в которых покупатели транспортируют домой приобретенные в супермаркетах и ​​на рынках продукты. Однако стоимость такой упаковки вырастет, чтобы стимулировать людей брать с собой в магазин многоразовые сумки-шопперы.

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