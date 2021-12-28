Волынская и Запорожская области c 30 декабря перейдут в “желтый” уровень эпидемической опасности. В «красной» зоне карантина областей не осталось

Во вторник, 28 декабря, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено установить с полуночи 30 декабря 2021 “желтый” уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.

Таким образом, последние две области Украины покинули “красную” зону адаптивного карантина. В ней действуют самые строгие карантинные ограничения. С 30 декабря все регионы Украины будут находиться на желтом уровне эпидопасности.

В то же время, чиновник напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. На “желтом” уровне остаются определенные ограничения для невакцинированных граждан.

Какие ограничения остаются

Посещать общественные заведения на “желтом” уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – “желтый” COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов тоже нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать также негативный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — сертификат о выздоровлении от COVID.

На “желтом” уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет ни одного из перечисленных документов.

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