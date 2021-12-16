В коммунальных платежках появились дополнительные тарифы. Кроме платы за услуги, полученные по показателям счетчика, теперь введена еще и абонплата

Абонплата за коммуналку будке уплачиваться ежемесячно – независимо от того, получал абонент услугу или нет. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Об этом рассказал в своем Facebook Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он пишет, что дополнительная плата отныне введена на четыре вида услуг.

“Абонентскую плату вам будут выставлять за поставки тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО. Утверждается стоимость абонентской платы по формуле, и в ней есть предельный размер”, – пишет эксперт.

Он также отмечает, что в абонплаты есть верхняя граница, выше которой она не может быть. Однако ее пересматривать ориентировочно ежегодно, и она будет привязана к прожиточному минимуму. Платить ее придется эти лей год, независимо от сезона. То есть, если даже летом теплоснабжения нет, все равно абонплату за отопление надо будет платить.

Размер прожиточного минимума, из которого сейчас определяется размер абонплаты составляет 2189 гривен. Итак, сейчас максимальная сумма, которую должна заплатить каждая квартира за теплоснабжение – 30,95 гривни, за горячую воду – 33,74. А в целом по этим абонплатами украинцы должны будут дополнительно заплатить ежемесячно 111,7 гривны.