Киевстар сменил правила пополнения мобильного счета. В частности, мобильный оператор уменьшил минимальную сумму пополнения баланса.

Речь идет о тех случаях, когда абоненты Киевстар пополняют счет в отделениях банков, почты или на кассах супермаркетов. Во всех этих местах теперь можно пополнить счет на любую сумму, начиная с 1 копейки. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Во всех остальных случаях, если абонент Киевстар захочет пополнить мобильный счет, нужно будет по-прежнему заплатить как минимум 10 грн.

Речь идет о пополнении счета через сайт Киевстар, приложение “Мой Киевстар”, систему IVR по номеру 899, пополнение через USSD код на номер *134#.

Абоненты Киевстар имеют возможность не только пополнять свой мобильный счет или номер другого мобильного оператора, но и перечислить деньги на банковский счет. А также оплатить коммунальные услуги, услуги страхования, погасить штрафы и кредиты, купить билет на концерт или уплатить стоимость поезда в общественном транспорте или парковочное место. Все это можно сделать с помощью услуги “Киевстар Смарт-Деньги”.

Напомним, Киевстар выплатит вакцинированным абонентам, которые оформили специальную карту Поддержка для получения 1000 грн в рамках государственной программы через Альфа-Банк.

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