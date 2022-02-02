В каком случае можно не платить за распределение газа

С 1 января 2022 г. тарифы за распределение газа выросли в Украине в среднем на 3,9%. Суммы в платежах зависят от объемов потребленного топлива, а также от региона. Украинцам рассказали, в каком случае можно не платить за эту услугу

Платеж за распределение указан в квитанции за газ в отдельной графе. Он обязателен к оплате. Есть только один случай, когда потребитель может отказаться платить за данную услугу. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Плата за распределение газа не начисляется домохозяйствам, которым официально были прекращены поставки (распределение) газа. Этот факт должен быть подтвержден соответствующим актом прекращения газоснабжения.

Если потребитель не хочет платить за распределение газа, ему необходимо обратиться к своему газовому оператору. Следует написать заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о доставке газа. Такая ситуация может возникнуть, если жилец дома на длительное время покидает дом и не хочет платить в этот период за услугу, которой он не будет пользоваться. Восстановить подключение можно будет в любое время за отдельную плату.

Плата за доставку газа производится, даже если в течение года потребитель не сожжет ни одного кубометра газа, но газовое оборудование в его помещении установлено. Если потребитель полностью намерен отказаться от услуг по распределению природного газа, что означает прекращение потребления газа из газораспределительных сетей, он должен инициировать расторжение договора на распределение газа, иначе придется платить даже за периоды отсутствия дома.

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