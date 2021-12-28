В каком городе Украины могут открыть первый супермаркет Lidl

Крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, возможно, может начать свою деятельность в Украине в городе Ивано-Франковск. В то же время, когда именно может появиться первый супермаркет Lidl, сейчас неизвестно.

Об этом сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио “Западный полюс”, отвечая на вопрос о возможности открытия в городе французского гипермаркета Auchan SA – “Ашан Украина”, передает издание “KURS”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

По словам Марцинкива, идею об открытии “Ашана” отложили из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. “Знаем, что где-то хочет открываться Lidl. Первый Lidl должен был открываться в городе Ивано-Франковске”, – сказал он.

Информация об открытии первого в Украине магазина Lidl появилась в сети еще в октябре 2021 года. Об этом намерении сообщили в немецком издании Lebensmittel Zeitung. Тогда отмечалось, что корпорация Schwarz, которой принадлежит известный торговый бренд, якобы уже назначила руководителя головного офиса. Ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Речь идет об Адаме Мищишине.

При этом в комментарии украинским журналистам в Schwarz отметили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. При этом добавили, что потенциальные возможности расширения постоянно анализируют.

Lidl – самый большой продуктовый ритейлер в Европе. Сеть работает в таких странах как США, Швейцария, Сербия. А также во многих странах Европейского Союза. Всего по миру расположено 12 тысяч магазинов Lidl.

Бизнес модель этой сети пытались скопировать учредители АТБ – днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Супермаркеты Lidl отличаются большими скидками, дешевой продукцией и при этом отсутствием качественных витрин и дорогостоящего оборудования.

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