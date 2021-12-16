В Украине многие водители, которые застраховали свой автомобиль, уверены, что тем самым они себя в случае ДТП лишили всех финансовых проблем. Но есть случаи, когда страховые компании не будут платить за ремонт авто

Бывают случаи, не такие уж и редкие, когда страховая компания оплатила ремонт “чужой” машины, затем взимает деньги с водителя по автогражданке. В каких случаях это может произойти NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Согласно с украинским законодательством, такое взыскание денег является обязательным, если водитель во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Вот почему нужно обязательно требовать повторный осмотр, если прибор показал избыточное содержание алкоголя у человека, который был за рулем.

Ремонт автомобиля страховая компания откажется оплачивать, если водитель управлял без права на управление соответствующей категории, и если транспортное средство в момент дорожной аварии находилось в неисправном техническом состоянии. Техническое состояние автомобиля при ДТП должна определить соответствующая экспертиза.

Кроме того, если водитель уехал с места ДТП, то тогда страховая компания тоже не будет выплачивать ему страховку.

Есть еще один случай, когда страховщики отказываются оплатить ремонт автомобиля. Это происходит, когда водители не сообщали компании о ДТП в установленные сроки.

Согласно законодательству, водитель транспортного средства обязан безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней со дня ДТП, письменно уведомить страховую компанию. Если водитель по уважительной причине не смог это сделать, он должен это обстоятельство подтвердить документально.

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