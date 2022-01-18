В феврале потребители получат платежки на воду по новым ценам

В Украине с 1 января выросли тарифы на воду. Это значит, что уже в феврале потребители получат платежки на воду с новыми цифрами. В частности, стоимость одного кубометра в среднем подорожала на 5 гривен.

Почти полсотни водоканалов еще в декабре 2021 года сообщили о росте тарифов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Нацкомиссия, которая регулирует тарифы в сферах энергетики и коммунальных услуг в Украине, позволила повысить тарифы на холодную воду по причине увеличения расходов на электричество, ремонты и зарплаты работников предприятий.

Стоимость кубометра холодной воды выросла во всех городах. Так, “Тернопольводоканал” установил стоимость кубометра воды в январе на 7 гривен больше, чем в декабре – 36,696 гривен за кубометр.

Меньше всего вода подорожала для клиентов “Полтававодоканала”, только на гривну, – до 33,768 гривны за кубометр. Самую дорогую воду продает Запорожский облводоканал – по 54,63 гривны за кубометр. В “Бердянскводоканал” – тариф составляет 47,56 грн за кубометр воды.

Тарифы на газ в январе: какая цена у разных поставщиков