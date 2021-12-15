В “Дие“ появятся новые COVID-сертификаты о третьей дозе вакцины

В цифровом приложении “Дия” появятся новые COVID-сертификаты о третьей дозе вакцины. Произойдет это тогда, когда украинцы начнут активно делать третью прививку

Председатель Минцифры Михаил Федоров отметил, что новая доза против COVID-19 сразу будет отображаться в приложении Дия, но с условием, но это произойдет тогда, когда третью вакцину будет делать большинство населения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Сейчас третья доза вакцины от коронавируса не является обязательной. Ее в первую очередь советуют делать людям, у которых ослаблен иммунитет, наблюдается слабый иммунный ответ на полный курс (две дозы) вакцинации.

В первую очередь это украинцы, которые перенесли трансплантацию; получают гормональную терапию; ВИЧ-инфицированные; больные раком; лица старше 60 лет, которые были привиты двумя дозами вакцины.

В конце ноября 2021 года глава МОЗ Виктор Ляшко анонсировал запуск бустерных доз ориентировочно на январь-февраль 2022 года. Позже, однако, стало известно, что речь идет о третьей дозе не для всех желающих, а только для иммуноскомпрометированных людей.

Третья доза от COVID – когда и для кого введут в Украине