В чем причина массовых отключений электроэнергии в Украине

В последнее время без электричества остаются целые микрорайоны в городах. Названа причина массовых отключений электроэнергии в Украине

В Украине участились массовые отключения электроэнергии. Нередко без электричества остаются не отдельные дома или кварталы, а целые микрорайоны в городах. Однако это не связано с веерными отключениями электроэнергии, как некоторые считают. Причина – в другом: в Украине участились аварии на электросетях.

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Названы три основные причины отключения

Отключения электроэнергии могут быть связаны с:

плановыми ремонтными работами;

погодными условиями;

аварийными ситуациями, возникшими из-за превышения нагрузки на электросеть.

Что касается первой причины, то здесь все ясно. О плановых работах на электросетях, жителей домов, в которых не будет электричества, предупреждают заранее. По сути, у каждого облэнерго есть график плановых ремонтов и отключений электроэнергии. Он доступен на сайте компании.

Погодные условия могут спровоцировать прекращение подачи электроэнергии. Например, это может произойти из-за сильных порывов ветра или обледенения линий электропередач. По этим причинам могут произойти обрывы или просто может сработать автоматика, предотвращающая аварийные ситуации.

Что касается третьей причины – превышение нагрузки на электросеть, то на ней Владимир Омельченко остановился подробнее.

“В стране происходят так называемые “недотопы”, когда теплокоммунэнерго подает недостаточное количество в дома по нормативу тепла, то есть энергоноситель ниже нормативов. Поэтому люди в квартирах для того, чтобы получать нормальный температурный режим вынуждены подключать электросети и отапливаться путем каминов, электрических приборов разных. И это тоже способствует тому, что увеличивается нагрузка на сети и происходят разные аварийные ситуации”, – говорит Омельченко.

Аварий на электросетях станет меньше с использованием RAB-тарифов

В Украине в течение трех-четырех последних десятилетий почти ничего не предпринималось для обновления электросетей. Новые собственники, приватизировавшие облэнерго, лишь стремились получить из своей собственности как можно больше прибыли, не заботясь о ее состоянии. Это привело к тому, что на сегодняшний день около 80% электросетей находятся в изношенном состоянии. И если немедленно не приступить к их модернизации, то может произойти эффект домино, когда отдельные звенья энергосистемы посыпятся друг за другом.

Чтобы этого не допустить, с 2021 года в Украине внедрили так называемые RAB-тарифы для облэнерго. RAB-тарифы – это дифференцированные доходы от старых и новых сетей, которые будут включаться в тарифы для потребителей. Для старых сетей нормативная ставка дохода составляет всего 3%, тогда как для новых (обновленных уже после внедрения RAB-тарифа) ставка дохода намного выше – 16,74%. Таким образом, RAB-тарифы будут стимулировать поставщиков энергии к обновлению сетей, ведь от этого будет зависеть их доход.

“Это методология установления тарифа для того, чтобы работа этих сетей была более надежной. Но нужно определенное время, чтобы стабилизировалась работа сетей, поскольку в течение многих десятилетий ничего почти не делалось, потому что не хватало финансов. Я думаю, если эта тенденция по внедрению RAB-регулирования продолжится и НКРЭКП будет внимательно следить, чтобы компании соблюдали требования RAB-регулирования и не злоупотребляли финансовыми средствами и тратили их именно туда, куда нужно, тогда ситуация будет нормализоваться”, – подчеркнул Владимир Омельченко.

Следовательно, с введением такого стимулирующего тарифообразования обновление электросетей должно уйти ускоренными темпами. Следовательно, количество аварий в электросетях будет уменьшаться, ведь повысится их надежность.

Названы бытовые приборы, потребляющие электроэнергию после отключения