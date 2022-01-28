В 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Ненастье накроет западные области Украины 28 января. В 8 регионах синоптики пообещали мощные порывы ветра и метели. Объявлено штормовое предупреждение

Предупреждения о неблагоприятных условиях обнародовали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. На 28 января в некоторых регионах объявили штормовое предупреждение. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24 канал.

На Западе – порывы ветра большой скорости

В западных областях Украины порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Речь идет о Волыни, Ровенщине, Хмельниччине и Тернопольщине. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вместе со шквальным ветром придут еще метели. Уровень опасности – желтый. В Карпатах – угроза схода лавин

В Карпатах тоже будет сильная метель. Кроме того, из-за снегопадов спасатели предупреждают об угрозе схода лавин. Значительная снеголавинная опасность – на высокогорьях Львовщины, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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