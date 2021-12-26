В следующем, 2022 году, земля в Украине должна очень ощутимо подорожать. Вероятно, стоимость одного гектара вырастет на сумму от 300 до 500 долларов.

Таким образом, цена за гектар свободной земли будет стартовать от 2,5 тысяч долларов. Такой прогноз на рыночную стоимость земли дал руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений МХП, совладелец земельного агентства “Властелин” Владимир Нагорный. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В общем, если брать объективные расчеты, то с начала июля (т.е. с момента открытия легального рынка земли) цена на землю в Украине не выросла, говорит Нагорный. Она составляет 1,5 –1,7 тысячи долларов за гектар. Однако уже в следующем году она будет расти из-за того, что количество предложений на рынке земли невелико.

Так что уже в следующем году за гектар свободной земли продавцы могут просить от 2,5 до 3,5 тысяч долларов. В то же время эта цена будет разной: для свободных земель (которые никто не арендует) она будет выше, а для земель, которые находятся в долгосрочной аренде, ниже.

“Сегодня в Украине 95% хозяйств имеют зарегистрированное право аренды земли. Соответственно, продавец земли обращается всегда к арендатору, как к преимущественному покупателю. То есть, если фермер арендует эту землю, он может рассчитывать на цену $1,5 тыс./га. Когда земельный участок свободен и продавец знает его реальную цену, менее чем за $2,5 тыс./га не купить”, — уточняет Владимир Нагорный.

По словам Нагорного, сейчас наблюдается оживление на рынке земли за счет продаж на платформе “Прозорро.Продажи”.

“Там работает нормально сформированная система аукционов. В основном на платформе продается арестованная земля, то есть стоящая на учете в исполнительной службе. Она взыскана за неуплату кредитов, алиментов и других долговых обязательств”, – объясняет Нагорный.

Ранее исполнители не могли продать эту землю из-за моратория на продажу, объясняет эксперт. Но теперь, когда преграды сняты, процесс продажи активизировался.

“Сейчас от одного госисполнителя выставляется по 20-30 участков. Государство может продавать землю с преимущественным правом и без него, зарегистрированные и незарегистрированные участки. В течение ноября очень много предложений опубликовано от таких продавцов”, – добавил Владимир Нагорный.

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