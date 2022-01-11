В 2022 году повысят зарплату учителям – кому и на сколько

В этом году правительство решило поднять зарплату не только медикам и полицейским. Также повысят зарплату учителям, но не все получат одинаково

Зарплата работников образования вырастет минимум на 10%. Но и такой, в общем-то скромный, прирост выплат ожидает не всех педагогов. На сайте TODAY.UA.

На 10-процентный прирост зарплаты могут рассчитывать:

педагоги, которые преподают в заведениях специализированного образования;

педагоги, которые преподают в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогические работники в высших профессионально-технических училищах;

педагогические работники в учебных заведениях интернатного типа.

На 20% повысят зарплату учителям, которые трудятся с воспитанниками в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа.

Зарплата станет выше на 25% в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах и учебно-реабилитационных центрах).

Отдельной категории педагогов повысят зарплату на 30%. Так, она станет выше почти на треть у работников специализированных домов ребенка и детских домов.

Кроме того, в общеобразовательных школах повысят зарплаты педагогам за классное руководство

На 20% повысят должностные оклады учителям подготовительных, а также 1-4 классов в заведениях общего среднего образования. Такое же повышение к должностному окладу получат преподаватели в учреждениях профтехобразования.

На 25% повысят должностные оклады учителям 5-11 классов в общеобразовательных средних заведениях.

Сотрудникам полиции повысят зарплату, но не всем: кто получит больше уже в январе