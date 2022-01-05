В Украине начало года мало напоминает зиму. Наблюдаются аномально высокие отметки на градуснике. Но к концу недели к нам снова вернутся морозы

Об этом сообщает «Дивогляд» ” со ссылкой на meteoprog, передает NNS

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в ближайшие дни погода все еще будет теплой, но с периодическими дождями, туманами и порывистым ветром.

К середине недели в Украину вернутся морозы. Уже в среду, 5 января, ночная температура в Карпатах и на востоке снизится до -5..0°С, на остальной территории страны – от 0 до +5°С. Днем возможно повышение температуры до +8 °С, а в южных областях и Прикарпатье – даже до +12 °С.

“Иногда даже могут быть побиты суточные рекорды максимальной температуры”, – говорит синоптик.

В четверг, 6 января, в большинстве областей температура в течение суток составит 0..+5°С, на юге- + 7..+ 12°С.

На Рождество, 7 января, продолжится понижение температуры и в Карпатах будет до 7 градусов мороза, на остальной территории в течение суток ожидается -3..+2 °С.

А вот рождественские выходные, 8 и 9 января, уже будут действительно морозными: по всей стране ночью температура опустится до -9..-4°С, днем в пределах -4..+1°С.

Если же вы собираетесь в Карпаты, то учтите, что там будет днем -7..-2°С, а ночью аж -15..-10°С.

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