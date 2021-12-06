Установку кассовых аппаратов для ФЛП могут перенести еще на год

Решение про обязательную установку кассовых аппаратов для ФЛП могут отложить еще на год

В Украине снова могут отложить расширенное применение РРО (регистраторов расчетных операций) или, как их еще называют, кассовых аппаратов. Депутаты снова позволяют предпринимателям диктовать свои правила игры на рынке. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

А предприниматели категорически не хотят проводить установку кассовых аппаратов. В Раде зарегистрировали законопроект №6376. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, которым перенесут введение кассовых аппаратов еще на год.

Внедрение кассовых аппаратов у предпринимателей, работающих на едином налоге, уже однажды переносили: с 1 апреля 2021 на 1 января 2022 года. Однако предпринимателям этого оказалось мало. Они требуют перенести срок установки еще на год.

Инициаторами законопроекта является группа из 23 народных депутатов. Они мотивируют свое решение тем, что сейчас бизнес переживает не лучшие времена из-за карантинных ограничений. Следовательно, бизнесу надо идти навстречу.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что из-за теневых оборотов и непрозрачного процесса продаж бюджет ежегодно теряет около 5 миллиардов гривен. А предприниматели так отчаянно сопротивляются установке кассовых аппаратов только из-за того, что тогда станет известна реальная величина их годового оборота, и многим придется платить больше налогов.

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