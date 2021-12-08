В Украине предложили дополнить перечень видов деятельности, запрещенных для работы по упрощенной системе налогообложения

Из первой и второй группы ФЛП-единщиков (плательщиков единого налога), например, хотят исключить оптовиков, интернет-провайдеров, риэлторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Налоговые новшества для физлиц-предпринимателей (ФЛП) прописаны в законопроекте № 6348. Документ опубликован на сайте Верховной Рады. Но в сессионном зале пока не рассматривался. Авторами значится ряд депутатов фракции “Слуга народа”.

Так, согласно документу, к первой и второй группы ФЛП не смогут отнести предпринимателей, которые занимаются такими видами деятельности:

оптовая торговля и посредничество;

частная медпрактика (включительно с врачами и клиниками)

оценка недвижимости;

риэлторские услуги;

ремонтные и строительные работы;

торговля меховыми изделиями;

торговля секонд-хендом;

услуги по предоставлению доступа в интернет (провайдеры);

торговля подакцизными товарами и лекарственными препаратами;

распространение лотерей;

производство, поставка и торговля ювелирными изделиями;

торговля сложными бытовыми товарами (в том числе медицинского назначения) стоимостью свыше половины размера минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

Также хотят изменить условия отнесения плательщика к группе налогообложения. Например, увеличить порог дохода третьей группы (более 10 наемных работников) до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь 2021).

Органам местного самоуправления предлагается разрешить самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы ФЛП. Разрешенный коридор – от 1,5 до 3% при уплате НДС и от 2,5 до 5% в случае внесения НДС в состав единого налога.

Одновременно законопроект предлагает отменить тотальное введение регистраторов расчетных операций (РРО). Без них хотят разрешить работу ФЛП первой, второй и четвертой групп.

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