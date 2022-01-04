“Укрзализныця” запускает продажу дополнительных билетов накануне Рождества

“Укрзализныця” накануне Рождества запускает продажу дополнительных билетов на поезда популярных направлений
В первую очередь, возможность докупить билеты появится у тех, кто едет 5 января. Об этом рассказали в пресс-службе “Укрзализныци”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Українські новини.
“Укрзализныця” добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января”, — говорится в сообщении.
УЗ опубликовала список направлений, на которых станут доступны дополнительные билеты:
- из Киева и Харькова – дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности во Львов;
- с донецкого и днепровского направлений – 150 мест в западном направлении;
- с одесского направления – 240 мест в Карпаты;
- с киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно – до 500 мест дополнительно.
Также добавлены вагоны в поезд № 102/101 Киев – Херсон и № 20/19 Киев – Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.
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