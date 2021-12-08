“Укрзализныця” запускает два новых поезда в Польшу

Добраться в Польшу станет проще. “Укрзализныця” за пускает два новых поезда

“Укрзализныця” запускает два дополнительных поезда из Львова в польский город Перемышль Они будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Українськi Новини, сообщает NNS

Сообщается, что поезд №27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать в конечную станцию в 21:05. Из Перемышля отправление поезда в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20 будет отправляться из Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. Из Перемышля поезд будет выезжать в 21:50 и прибывать во Львов в 01:26.

По информации пресс-службы компании, пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.

В компании также напомнили о том, что, в соответствии с постановлением Кабмина, с 21 октября действуют новые правила безопасности.

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