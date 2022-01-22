Украинские работники рискуют быть выдворенными из соседней страны. Чем грозит депортация из Польши и что нужно сделать, чтобы остаться в стране

Депортация из Польши грозит нашим гражданам штрафом и 5-летним запретом на въезд на территорию страны.

Как и любая другая страна, Польша стремится полностью легализовать свой рынок труда. Ведь легальный труд – это и регулярные поступления в казну, и понижение количества правонарушений в сфере труда. Поэтому за нелегальную работу в Польше предусмотрены серьезные наказания. Это касается как работодателя, так и для самого работника, который согласился работать без официального трудоустройства. Об этом NNS узнал из сообщения на сайтов TODAY.UA.

О том, как ищут нелегалов среди работников, и чем чревато их обнаружение, рассказала вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Кого из работников считают в Польше нелегалом?

Нелегалами ​​считаются такие работники:

если у них нет оснований для пребывания в Польше (визы или карты обихода – разрешения на временное проживание);

в случае отсутствия разрешения на работу;

если работник работает на другой работе, чем указано в его приглашении, или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).

“В этом году Национальная инспекция труда Польши (PIP) будет особенно внимательно следить за работодателями, нанимающими иностранцев. Проверки на предприятиях, где работают украинцы, белорусы и другие иностранцы, являются приоритетными для инспекции”, – предупреждает Каролина Шлешинская.

Конечно, большинство заробитчан хотели бы работать в Польше легально. Однако иногда бывает так, что наемные работники толком и не знают, их трудоустроили официально или нет. Кроме того, нередко они соглашаются на нелегальную работу. Это случается из-за того, что работодатель пообещал им платить больше.

Нелегальных работников ищут большей частью в нескольких сферах, куда чаще всего берут без официального трудоустройства. К таким сферам относятся:

строительство;

транспорт;

склады;

гастрономия.

Как проверяют работников на легальность трудоустройства?

Первая проверка начинается еще на въезде в Польшу. Польские пограничники смотрят в базах данных активно ли приглашение работать; издано ли оно реально существующей фирмой; не был ли иностранец ранее уличен в нарушениях (нелегальном пребывании в стране, нелегальном трудоустройстве); нет ли у него запрета на въезд в страну. Если выявляют поддельное приглашение на работу, то передают этот факт на рассмотрение полиции. За этим, как правило, следует запрет на въезд в страну.

Как еще могут обнаружить нелегальных работников?

Это может произойти случайно. Например, человек нарушил правила движения. А при проверке документов выяснилось, что он нелегал.

Проверка работников предприятия. Инспекторы труда приходят с такими проверками либо с профилактической целью, либо по сигналу.

Что будет в случае обнаружения на предприятии нелегального работника?

Откроют административное дело как против самого работника, так и против его работодателя.

Нелегала скорее всего оштрафуют и депортируют из страны. Сумма штрафа составляет не менее 1 тысячи злотых.

Работодателя оштрафуют на сумму до 30 тысяч злотых.

Нелегальному работнику запретят въезд в Польшу сроком до 5 лет.

Таким образом, если вы нацелены серьезно работать и зарабатывать в Польше, лучше легально трудоустроиться и постараться нигде не нарушить закон.

Власти Польши усилит проверку украинских работников: за что грозит депортация и штрафы