Авиакомпания Air Ocean закрывает новый маршрут спустя всего две недели работы. Она объясняет прекращение рейсов “коммерческими причинами”

Украинская лоукос-авиакомпания Air Ocean Airlines, открывшаяся в прошлом 2021 году, заявила о закрытии маршрута Киев-Харьков с 9 января всего через две недели полетов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Уточняется, что причиной данного решения авиакомпания назвала “коммерческие причины”. Как правило, таким образом, перевозчики объясняют нерентабельность перевозок.

В заявлении компании Air Ocean Airlines указывается, что рейсы приостановлены до конца осенне-зимней навигации полетов. Она продлится до конца марта.

Тем пассажирам, которые успели купить билеты по этому маршруту, обещают вернуть деньги. Для этого следует обратиться по месту оформления проездных документов.

“В то же время, согласно украинскому законодательству, в авиакомпаниях должны выплатить пассажиру также компенсацию в размере от 250 евро до 600 евро в случае, если рейс отменен не из-за форс-мажора менее чем за 2 недели до вылета”, – сообщается на сайте.

В случае с рейсами Киев-Харьков пассажиры могут рассчитывать на 250 евро. Именно такая сумма должна быть уплачена исходя из продолжительности маршрута.

Air Ocean Airlines начала регулярные рейсы 21 ноября 2021 года. Сейчас ее маршрутная сеть включает только внутренние рейсы, а парк самолетов – два региональных реактивных авиалайнера Ан-148 с общим числом 75 мест.

По данным Государственного реестра юридических лиц, Air Ocean Airlines создана 27 августа 2020 в формате ООО с уставным капиталом 100 тыс.грн. Ее владельцем указан Роман Трохимчук, а директором Николай Мельниченко.

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