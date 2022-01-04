Украинцы смогут устроиться на работу в Польше по упрощенной системе

В 2022 году украинцы, которые уезжают, смогут устраиваться на работу в Польше по упрощенной системе. Разрешительные документы для трудоустройства будут выдавать сроком на два года всем желающим

Вице-президент компании Gremi Personal, которая предоставляет услуги для соискателей в сфере международного трудоустройства, Каролина Шлешинская рассказала, что власти Польши приняли решение упростить процедуру выдачи разрешительных документов для трудоустройства украинских заробитчан.

До настоящего момента такие документы оформляли на срок до полугода. В скором времени сроки их действия продлят до двух лет. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Соответствующий закон об иностранцах уже принял Сейм Польши. Теперь документ направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде. Ожидается, что новые правила вступят в силу в ближайшее время.

В результате, украинские заробитчане, которые хорошо владеют польским языком, получат больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы.

Стоит отметить, что власти Польши намерены упростить предоставление вида на жительство для иностранных граждан. Это также коснется и украинцев.

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