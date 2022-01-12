После рекордного повышения тарифов на газ украинцы активно начали переходить на электроотопление

В текущем отопительном периоде показатель потребления электроэнергии вырос на 6% по сравнению с прошлым сезоном. При этом потребление газа сократилось примерно на 5-6%. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна полностью обеспечена необходимыми для отопительного сезона энергоресурсами. Угля накопили более 700 тысяч тонн. При этом продолжаются поставки угля морским путем из США, Колумбии и Австралии.

Выработка атомной генерации в текущем сезоне превышает 55% по сравнению с 51% прошлой зимой. На ней сосредоточена основная энергетическая нагрузка. Теплоэлектростанции производят 30% всей имеющейся электроэнергии. На гидроэлектростанции приходится до 7% производимой страны э/э. Если газа собственной добычи Украине недостает, чтобы покрыть свои потребности, то электроэнергию мы производим для себя сами.

Чтобы мотивировать людей переходить на электроотопление, правительство оставило единым тариф на электроэнергию – 1,68 за кВт-час. Тариф не растет для тех, кто потребляет много электроэнергии.

Установка счетчика поможет сэкономить на платежках за электроэнергию. В основном бытовые потребители устанавливают в своих домах двухзонные счетчики. Они считают дневное и ночное потребление по разным расценкам. То, что потреблено в ночное время, оплачивается по вдвое меньшему тарифу. Таким образом, если включать электрообогрев дома, а также греть воду в бойлере ночью, то плата за электричество будет намного ниже.

Тарифы на газовое отопление правительство уже в скором времени не сможет сдерживать. После повышения стоимости газа с 1 мая 2022 г. они взлетят в несколько раз. Чтобы экономить на платежах, необходимо провести термомодернизацию домов и систем теплоснабжения.

Сейчас в Украине в среднем тратится на отопление одного квадратного метра в многоквартирном доме 4 кубометра газа. По нынешним тарифам это стоит примерно 33 гривны. А вот если дом полностью утеплить и систему теплоснабжения модернизировать, эти расходы можно сократить до 16 гривен, то есть вдвое.

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