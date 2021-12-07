Все налогоплательщики в Украине могут вернуть часть налогов из бюджета на банковскую карту. Как это сделать?

В Украине все плательщики налогов, которые потратили часть своих средств на образование, ипотеку, покупку авто на биологическом топливе, страховку, благотворительность, могут вернуть часть налогов, уплаченных в бюджет. Для этого до конца 2021-го нужно написать заявление в налоговую по месту регистрации. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

Это следует из Налогового кодекса Украины. Деньги в течение 60 дней поступят на банковскую карту, которую нужно указать в заявлении.

Согласно закону, чтобы получить деньги нужно:

быть гражданином Украины;

официально работать (платить налоги из зарплаты);

потратить средства в украинских компаниях (образование, страховка, ипотека, покупка авто на биотопливе).

Чтобы рассчитать сумму, которую можно вернуть, нужно потраченную сумму умножить на 18%. Однако при этом нужно учесть, что нельзя вернуть больше, чем вы заплатили (из расчета 18% от белой зарплаты в месяц).

Кроме заявления по месту регистрации нужно:

придется заполнить декларацию;

налоговикам нужно предоставить документ, который подтверждает расходы;

деньги придут в течение двух месяцев на банковскую карту.

“Необходимо подать заявление с указанием номера счета в учреждении банка, на который будет перечислена скидка. Налог подлежит возврату в течение 60 календарных дней со дня подачи декларации”, – поясняют в налоговой.

Какие налоги платят украинцы?

Каждый работающий украинец со своей зарплаты (работодатель сам высчитывает и направляет в налоговую) платит 22% единого соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.

ЕСВ – поступает в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Это будущая пенсия, больничные и выплаты по безработице.

Подоходный налог распределяется между государственным и местным бюджетами. Эти деньги тратятся на инфраструктуру, образование, медицину, армию, зарплаты бюджетника и т.д. Военный сбор должен идти на пополнения военного бюджета страны, однако поступает он в общую казну.