Украинцев ждут веерные отключения электроэнергии этой зимой. Это возможно из-за нехватки генерирующих мощностей, которые могут оперативно адаптироваться к повышению и спаду нагрузок на тепловых и гидроэлектростанциях

Если крайние меры принять придется, то коснутся они промышленных предприятий, но не бытовых потребителей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Пока что вероятность остановки энергоблоков не является высокой. Но риск присутствует. Производство ГЭС зависит от уровня наполненности водоемов, а зимой уровень воды понижается. Если не хватит воды для гидроэлектростанций, которые балансируют систему, тогда нагрузка будет на ТЭС. А они работают в основном на одном энергоблоке.

Часть энергоблоков могут выйти из работы из-за крайней изношенности оборудования и распределительных сетей, отметил заместитель директора научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев. Проблема не в дефиците топлива, а в изношенности систем.

При этом, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в стране достаточно угля и газа для производства электроэнергии.

“Веерные отключения – сложный государственный механизм. Ими руководит оператор систем распределения “Укрэнерго”. Но таких планов в Украине не существовало и не существует на сегодня. Те отключения, которые есть, это ремонтные программы. Когда был ледяной дождь такие отключения были”, – заявил Шмыгаль.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в свою очередь отметил, что украинцам ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.

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