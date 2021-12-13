Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах на Западе Украины и опасности схода лавин в Карпатах

Об этом сообщает Телеграм-канал ГСЧС Украины. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Realist.

Значительная снеголавинная опасность в связи с выпавшим снегом сохранится на высокогорье Закарпатской и среднегорье Львовской областей 13 и 14 декабря и на высокогорье Ивано-Франковской области 13 декабря и умеренная опасность 14 декабря. Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах на Западе Украины и опасности схода лавин в Карпатах.

По данным Ventusky, 14 декабря в некоторых районах Карпат снежный покров будет достигать 47 см. Средняя толщина покрова 20-25 см. Температура ожидается -2-6 градусов.

По сообщениям синоптиков, 14 декабря сильные снегопады пройдут на территории Ивано-Франковской (10-23 см снежный покров), Львовской (5-15 см), Тернопольской (5-13 см) в северо-восточной части Закарпатской областей. Небольшой снег ожидается также в Ровненской и Волынской областях, на западе Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областей.

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