Украинцев ожидает ревакцинация против COVID-19 в 2022 году

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Украина придерживается стратегии прививки двумя дозами вакцины через один год после получения базового курса от коронавируса. Кого ожидает ревакцинация против COVID-19

Человек, получивший 2 дозы вакцины в 2021, должен через год снова обратиться в пункты прививок, заявил Игорь Кузин.

Он рассказал, что Украина придерживается стратегии ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после получения базового курса прививки. При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 4 студия

Многие европейские страны рекомендуют проводить ревакцинацию против COVID-19 через 6 месяцев.

И сейчас ЕС пытается установить дополнительные требования по пересечению границы именно в Европу, учитывая необходимость так называемого “бустера”.

“Поэтому скорее всего – в ближайшее время мы будем пересматривать свое решение по использованию ревакцинальной и дополнительной дозы”, – отметил Кузин в интервью Укринформу.



Он также подчеркнул, что бустерная доза и ревакцинация – это одно и то же.

“То есть ревакцинальная доза – это и есть тот бустер. Его вводят через определенный период времени после получения полного курса вакцинации. Корректно употреблять понятие “ревакцинальная” доза, ведь речь идет о прививке, которую человек получает после того, как прошел полный курс вакцинации”, – уточнил главный санврач.

Кузин отметил, что ревакцинация не обязательно производится двумя дозами. Но стоит подождать решения Национальной технической группы экспертов по иммунизации для окончательного решения.

“Формат или модель этого “бустера” – это уже предмет более профессиональной дискуссии специалистов НТГЭИ. Потому что есть несколько разных моделей, когда бустер вводится через 6 месяцев, через 28 дней или через 3 месяца. Думаю, скоро мы будем иметь финальную позицию” – говорит он.

По словам Игоря Кузина, рекомендованными для проведения ревакцинации есть м-РНК вакцины Moderna и Pfizer.

“Исследовались только вакцины AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac в качестве бустера. Вакцины AstraZeneca и Pfizer показывают самый высокий уровень иммунитета на фоне бустера. Учитывая, что AstraZeneca сейчас почти не используется в стране, скорее всего, что ревакцинальной дозой для вакцины CoronaVac будет Pfizer как м-РНК-содержащая вакцина”, – сказал он</span >.

Впрочем, Кузин отметил, что прежде всего бустерные дозы должны получить наиболее уязвимые категории населения.

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом.

Позже Минздрав ввел ревакцинальную (бустерную) дозу для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

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