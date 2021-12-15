Нафтогазу разрешили поставлять газ по льготному тарифу некоторым потребителям. Какие тарифы на газ предлагают украинцам и кто может платить по сниженной цене

Потребителям, которые остались без поставщика и автоматически перешли на обслуживание компании НКРЕКУ будут продавать газ по сниженной цене – 7,95 гривен за кубометр. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Таким образом, Нафтогаз продлили статус “поставщика последней надежды” (ПОН) почти для полумиллиона домохозяйств, которые вовремя не заключили договор с поставщиком и теперь вынуждены платить за газ по заоблачным тарифам. Такие граждане имеют 2 месяца на то, чтобы найти нового поставщика или решить вопросы со старым. В течение этого времени Нафтогаз будет поставлять им газ по льготному тарифу.

Все украинцы, которые станут клиентами Нафтогаза, будут пользоваться условиями годового тарифного плана “Фиксированный”. Другие пользователи этого тарифа также платят за газ по 7,95 гривен за кубометр. Этот тариф останется неизменным до конца апреля 2022 года.

Все тарифы остальных поставщиков опубликованы в открытом доступе на сайтах компаний, и потребители могут ознакомиться с ними и выбрать наиболее приемлемый для них тариф.

Доступная цена на газ, по состоянию на декабрь 2021 года, в компании “Энерджи Трейд Групп” – 7,799 гривен за кубометр газа. Также доступные цены в “Евода Трейд” – 7,88 гривен за кубометр, в “ЧеркасигазЗбут” – 7,89 гривен за кубометр, в “Топэнерго” – 7,90 гривен за кубометр.

Самый высокий годовой тариф на газ предлагают клиентам Херсонской областной энергоснабжающей компании – 13,5 гривен за кубометр.

Тарифы на электроэнергию в декабре -будем ли платить больше?