У 20-летнего военнослужащего НГУ Артемия Рябчука, расстрелявшего на территории завода «Южмаш» в Днепре 10 человек, пятеро из которых погибли, появилась группа поддержки. Кто и почему защищает убийцу?

В последние три дня появились группы в Facebook, Telegram, Instagram и в российской VK. Группы своей главной целью ставят не допустить пожизненного заключения солдата. Невероятно, но факт: среди оправдывающих стрелка есть много верующих. Однако это только верхушка айсберга. Почему такое произошло и как по факту убийца получил такую ​​поддержку NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

“Создайте ему положительный образ”

29 января в Facebook была создана первая группа поддержки стрелка. Правда, с фамилией немного ошиблись, а потому впоследствии переименовали. За неполные три дня к ней прибавилось уже более 7,5 тысячи человек. Количество публикаций растет как снежный ком – их уже около 550.

Администраторами Facebook-группы “В поддержку Артема Рябчука” являются Петр Ковтун и адвокат Оксана Васильевна Олейник.

Колтун “задает тон”, что нужно делать и как действовать: “Создайте о нем (Рябчуке. – Ред.) положительный образ, это важно. Вчера его одногруппник писал в общую группу, когда он музыку писал, ссылки есть на ютуб, программирование учил. Помогут любые мелочи”. Администратор делает перепост участницы группы, где та пишет о возможной блокировке, а в комментарии добавляет, что “по ходу военные нервничают”. На что ему отвечают: “Конечно, главный части – родственник киевским братцам))) …ну, Артем, вот молодец!!!” и “Пусть нервничают, потому что есть почему, и это только начало – мы пойдем до конца”.

То, что солдат, расстрелявший 10 человек, в глазах участников группы настоящий герой действительно впечатляет. Не зная лично Рябчука, идеализируют его и не особо принимают во внимание, что в результате действий солдата погибли не только его сослуживцы (они по умолчанию для большинства участников группы “враги”), но и гражданская – контролер КПП Вера Лебединец.

Тяжелее всех пострадала военнослужащая Жанна Шарова. В нее Рябчук выпустил три пули – у девушки поврежден позвоночник, она уже перенесла несколько операций, а впереди – длительное лечение.

Более того, массовое убийство участники группы называют “поступком мужчины”. Возмущенные такой оценкой комментарии инакомыслящих обычно удаляются, но иногда админы и модераторы, судя по всему, не успевают их подчищать.

“Главное – избежать пожизненного”

Нацгвардейцу объявили подозрение в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (угон и присвоение оружия и боеприпасов). За это светит максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы, а это не устраивает участников группы.

Если некоторые рассчитывают на полное оправдание стрелка, то другие трезво смотрят на вещи: для них основная цель – не дать Рябчуку сесть на пожизненное, а лишь на 10-15 лет.

Также в группе собирают деньги на адвоката (причем не на карточки родственников, а “активистов”), на еду и вещи для Артемия Рябчука.

“При любой возможности буду переводить деньги для Артема, он для многих стал сыном”, – пишет одна женщина.

Кто и почему вступил в группу?

Опубликованная в день трагедии информация о том, что семья Артемия Рябчука – очень верующая (по предположению соседей – евангельские христиане), моментально вызвала, если можно так сказать, интерес у братьев и сестер по вере.

“Часть из них узнала о случившемся от своего пастора и вступила в группу. Конечно, Артемию будет оказана полная поддержка – прежде всего моральная, молитвенная, ну и, по возможности, финансовая”, – рассказал OBOZREVATEL один из участников сообщества.

Также в группу были приглашены матери , которые потеряли детей во время их службы.

“Для них то, что произошло в Днепре, очень болезненно, но безутешные женщины однозначно на стороне Рябчука, который во всяком случае жив. Матери, причиной смерти детей которых самоубийство, хотя есть и несколько спорных случаев, теперь называют Артемия своим сыном“, – добавил собеседник.

Мнение специалиста по информационной безопасности

А вот специалист по информационной безопасности Никита Кныш считает, что к созданию и функционированию группы в защиту Рябчука имеет непосредственное отношение страна-агрессор.

“По моему субъективному мнению, хакеры, которые, вероятно, работают на Российскую Федерацию или, точнее сказать, спамеры/ботоводы, совершают специальную информационную операцию (кибератаку) в информационном пространстве Украины”, – написал в своем блоге Кныш.

Он обратил внимание на многие похожие сообщения в группе, которые минимально отличаются, и то, что большое количество аккаунтов “пользователей Facebook” зарегистрировано именно в день создания группы.

По мнению эксперта, ситуация со стрельбой в Нацгвардии специально используется спецслужбами Российской Федерации для дестабилизации ситуации в НГУ и в нашей стране в целом.

“В то же время, по-моему, действительно стоит обеспечить абсолютно прозрачный суд над Артемием Рябчуком, который, я напомню, самостоятельно и добровольно сдался. И провести расследование причин, которые могли подтолкнуть парня к совершенным им действиям. В частности, проверить его слова об издевательствах в Нацгвардии (дедовщина, в которую я лично охотно верю)”, – добавил Кныш.

О том, что в части 3021 НГУ (дислокация – город Днепр) действительно не все чисто, OBOZREVATEL рассказывала и бывшая военнослужащая Елена Липовенко – то, что с ней произошло, можно расценивать как пытки, однако расследования не было. Также в части произошло два самоубийства, которые родители погибших не считают таковыми.

“Трудности с расследованием подобных дел в армии действительно есть, да и командиры “включают” круговую поруку. К тому же редко военнослужащие, особенно срочники, дают показания о тех же издевательствах, потому что боятся”, – говорит собеседник OBOZREVATEL в прокуратуре.

По его словам, они начинают говорить только после резонансного ЧП, когда возникает надежда на то, что ситуацию можно изменить.

Так страшное преступление в Днепре раскрыло массу наболевших проблем, теперь вопрос – что будет дальше. Однако первоочередная задача – никому не дать использовать трагедию в своих интересах.