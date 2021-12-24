Украинцы, вакцинированные от коронавируса за рубежом, также смогут принять участие в программе “єПідтримка” и получить на счет 1000 гривен

Об этом на брифинге сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Программа выплат “тысячи Зеленского” заработала по всей стране. Даже если украинец был вакцинирован за границей, главное, чтобы в Украине его внесли в электронную медицинскую систему. Это может сделать домашний врач. После этого необходимо сгенерировать кодовый сертификат в “Дие”. Затем оформить специальную карточку “поддержка” в одном из банков. В течение 10 дней деньги будут зачислены на виртуальную карту.

Потратить деньги можно в течение 4 месяцев на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, железнодорожных и авиабилетов. С 1 января украинцы старше 60 лет смогут покупать также лекарства на полученную тысячу.

Украинцы, которые не зарегистрированы в “Дии”, тоже смогут получить “тысячу Зеленского” наличными. Это произойдет ориентировочно во второй декаде 2022 года. Деньги будут выдавать те же финучреждения, которые участвуют в программе “Поддержка”. Это ПриватБанк, Сбербанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк и monobank.

На сегодняшний день украинцы уже потратили 134 миллиона гривен. Чаще всего тратят на услуги, зарегистрированные в государственной программе выплат вакцинированным. За последние двое суток 4,9 миллиона украинцев открыли счета для получения тысячи гривен за вакцинацию. Наиболее активно вакцинированные граждане тратят деньги на книги, билеты в кинотеатры и ж/д билеты.

На что украинцы активно тратят ковидную” 1000 гривен