Три мессенджера Viber, WhatsApp и Telegram можно объединить в один с помощью мобильного приложения DM Me — All your Chats in One App

Скачать приложение бесплатно могут пока владельцы Android-смартфонов через Google Play. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

После установки приложения, его нужно запустить, после чего выдать программе все разрешения и выбрать с кем из контактов и в каком именно мессенджере должно происходить общение. Для удобства и наглядности программа показывает, в каких приложениях у конкретного человека из записной книжки есть свой собственный аккаунт.

Контакты в DM Me можно переместить в избранные, чтобы они не потерялись во многих телефонных номерах из списка контактов. При создании приложения разработчики поставили себе задачу объединить три самые популярные и распространенные мессенджеры в одно единое целое, сделав так, чтобы ими стало по-настоящему просто и легко пользоваться.

Клиентов Vodafone предупреждают о повышении тарифов на связь