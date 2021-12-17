Третья прививка от COVID в Украине может стать обязательной

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине третья прививка от COVID может стать обязательной

Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

“Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации – ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского союза и ВОЗ”, – заявил он.

При этом он добавил, что дополнительная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом.

“Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован – более 9-10 месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается”, – добавил Кузин.

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