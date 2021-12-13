Третья доза от COVID – когда и для кого введут в Украине

Глава МОЗ Виктор Ляшко анонсировал, что сегодня подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от COVID. Речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

“Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID”, – отметил министр.

Он отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

“Дополнительная доза – это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции”, – отметил он.

Третью дозу вакцины получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

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